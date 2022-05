Saint-Louis : Lancement du P4 pour un littoral propre et un meilleur cadre de vie des populations Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 14:56 | | 0 commentaire(s)| Mis sur pied le 15 décembre 2021 par des acteurs pour le développement et le bien-être des populations saint-louisiennes, le Projet-pilote plage propre (P4) a été officiellement lancé ce mercredi, à la Salle des Délibérations du Conseil départemental de Saint-Louis, à l'occasion d'un CRD présidé par l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Amadou Bâ.

Avec comme zone cible, la Langue de Barbarie, qui regroupe les quartiers de Gokhou Mbacc, Ndar Touteu, Guet Ndar et Hydrobase, le P4 est une initiative de l'Association sénégalaise des Alumni (ASA) de l'Ugb, pilotée par la commune de Saint-Louis, en partenariat avec les différents services déconcentrés de l'Etat, de la société civile et plus d'une cinquantaine de structures et d'organisations communautaires comme, Arades, Ecotri, l'Union régionale des pêcheurs artisanaux (URPAS), les Gie Cetom et les conseils de quartier. Le projet, d'un coût global de 69 millions FCfa, pour une durée d'un an, servira à assurer la durabilité de la propreté des plages.



Adama Sall (Saint-Louis)



