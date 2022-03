Saint-Louis : Le CEPS a célébré le printemps des poètes, sous le signe de la paix

Le Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis (CEPS) a célébré le printemps des poètes par un spectacle, animé par des lectures de poésie et une prestation de l’artiste international Zoumba, qui a ébloui son monde. La célébration de cette journée était axée sur le thème : la paix. Et selon Alioune Badara Coulibaly, c'est un concept qu’on n’apprendra pas aux poètes, dans une sous-région et un monde où s’installe l’instabilité. Le président du Cercle des Écrivains et Poètes de Saint-Louis (CEPS) a aussi rappelé qu' avec ce thème, la poésie retourne à ses origines, comme du temps où elle était chantée et dansée.

Il a par ailleurs précisé que la poésie, genre ‘’majeur’’ de la littérature, connaît des difficultés dans son édition et sa promotion.

A ce propos, il a dit espérer que le projet de création d’une maison d’édition qui avance à grands pas va impérativement remédier à cette situation.

Pour rappel, le Printemps des poètes a été instauré en 1999 en France par Jack Lang et est marqué depuis par des activités autour de cet art du 21 au 28 mars de chaque année. Et cette édition post Covid a été marquée par une forte présence des élèves de certains établissements scolaires de Saint-Louis.

Adama Sall (Saint-Louis)