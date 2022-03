Saint-Louis: " Le Ceebu Jeen, un patrimoine bien sénégalais", les co-auteurs ont présenté l'ouvrage au public L'espace culturel saint-louisien s'est agrandi avec la présentation, au centre de Recherche et de documentation du Sénégal (CRDS ), du livre " Le Ceebu Jëen , un patrimoine bien sénégalais ".



Edité simultanément à Dakar et Paris à l'Harmattan , cet ouvrage co-écrit par Madame Fatima Fall Niang, directrice du CRDS et Alpha Amadou Sy professeur de philosophie, président de la section sénégalaise de la Communauté africaine de culture ( CACSEN) et administrateur de la Saintlouisienne de la Culture et de la Recherche (SCR), se veut une oeuvre scientifique, pas très longue, avec un style romanesque, simple, digeste, avec des éléments croustillants à découvrir par le lecteur. Madame Fatima Fall Niang et le professeur Alpha Amadou Sy, ont voulu montrer l'intérêt du Ceebu Jënn qui n'est pas réductible à sa déliciosité, mais est un élément majeur de notre patrimoine, en tant qu'expression symbolique du commun vouloir de vie commune des Sénégalais.



Un livre sorti dans un contexte particulier et favorable, après l'inscription du Ceebu Jëen au patrimoine immatériel de l'humanité, le 15 décembre 2021 dernier.



Madame Fatima Fall Niang a attiré l'attention de la communauté et des autorités sur les changements climatiques, afin d'avoir du bon poisson pour faire du bon Ceebu Jëen. Elle a lancé un appel aux autorités de protéger la mer pour que les pêcheurs puissent acquérir le poisson normalement.



Pour l'autre co-auteur, le professeur Alpha Sy, cet ouvrage pousse à réfléchir sur les questions essentielles. Pour lui, le rôle de l'intellectuel est de réfléchir sur ces questions et que le débat doit être ouvert à partir du moment où le livre est un prétexte pour une réflexion sur ce que nous avons.



Le professeur de philosophie estime qu'au delà de la question de l'art culinaire, se pose une question essentielle, celle de la souveraineté économique.



Il prend l'exemple de la guerre ukrainienne qui, selon lui, doit nous inviter à voir comment encourager l'autosuffisance alimentaire. Et toujours selon lui, ce roman sur le Ceebu Jëen va servir de support ou label, pour l'exportation de l'identité du Sénégal.











Adama Sall (Saint-Louis)

