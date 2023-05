Saint-Louis: Le maire Mansour Faye au chevet de l’hôpital régional

Après avoir offert plus de cent terrains à l’association des handicapés de sa région natale , il vient de poser un autre acte fort au niveau de l’hôpital régional de Saint-Louis. En effet l’édile de la ville a pris en charge totalement le changement du tube à rayon x du scanner pour un montant de plus 47 millions.



Le Maire a bien voulu mettre à la disposition de l’hôpital régional de St Louis un montant de 50 millions de fcfa. Il a également rendu le scanner maintenant fonctionnel.



Une grande marque de générosité salué par le directeur de l'établissement notamment Dr Seck et l'ensemble de la population de Saint Louis salue à juste valeur cet acte de haute facture.



Adama Sall

(Saint-Louis)