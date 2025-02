Saint-Louis : Le projet "YIIR XALEYI" soutient des enfants vulnérables, avec des kits scolaires et un accès à la Couverture maladie universelle.

Dans le cadre de ses activités d'appui et d'accompagnement aux enfants vivant avec un handicap ou enfants orphelins, le consortium "YIIR XALEYI" a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires à vingt enfants, dont dix filles et dix garçons. Cette cérémonie, organisée grâce au concours du CDPE et de la Direction régionale de l'Action sociale de Saint-Louis, avait pour objectif d'accompagner et d'encourager les bénéficiaires à mieux performer à l'école.



Selon Amadou Fall, point focal du Comité Départemental pour la Protection des Enfants (CDPE) et membre du consortium, ces kits distribués aux élèves comprennent des paquets de cahiers de 200 pages, 100 pages et 48 pages, des stylos de marque BIC (10 bleus, 5 rouges et 5 verts), des tablettes géométriques, des annales, ainsi que des gourdes offertes à certains bénéficiaires.



Toujours selon lui, ces vingt élèves ont été sélectionnés en s'appuyant sur leurs résultats scolaires, avec l’aide des membres de la Direction de l'Action sociale de Saint-Louis. Il a donc exhorté les heureux bénéficiaires à redoubler d'efforts en classe, tout en appelant les parents à assurer un suivi rigoureux, afin de permettre à leurs enfants de persévérer davantage.



De son côté, Thomas Pedrosotti, partenaire du projet "YIIR XALEYI", qui œuvre au renforcement des mécanismes socio-institutionnels de développement et de protection de l'enfance au Sénégal, a exprimé toute sa satisfaction d'avoir soutenu et accompagné ce projet. Ce dernier prendra fin au mois d'avril. Selon lui, ce projet lui a donné l'opportunité de rencontrer ces enfants et de leur offrir ces kits.



Il a également promis de multiplier les efforts afin d’obtenir d’autres projets de plus grande envergure pour ces enfants vulnérables, qui, en plus des kits reçus, bénéficieront également d'une prise en charge médicale, ainsi que de la Couverture maladie universelle (CMU), pour eux-mêmes et quatre autres membres de leur famille.











Adama Sall (Saint-Louis)

