Saint-Louis : Les pêcheurs et l'industrie gazière face à une crise sans précédent

Les pêcheurs de Saint-Louis font face à une crise sans précédent qui menace leur existence et l'économie locale, en raison du développement du projet gazier au large de la ville. L'accès à la zone de pêche vitale de Diatara leur est désormais interdit, mettant en péril la subsistance de milliers de familles dépendant de cette activité. Ce constat est extrait d'un communiqué partagé par le Parti Sénégal Debout, qui dénonce la situation et les promesses non tenues des entreprises impliquées dans le projet, à savoir BP, Kosmos Energy et Petrosen.



Au cœur de cette crise, l'instauration de récifs artificiels, censés compenser les pertes des pêcheurs, fait l'objet de révisions unilatérales. Alors que BP s'était initialement engagé à installer douze récifs artificiels, cette promesse a été réduite à un seul, sans aucune transparence sur les délais d'exécution. Ce comportement reflète un mépris flagrant pour les droits des populations locales, alors même que la législation sénégalaise impose une compensation préalable avant toute exploitation d’un site impactant les communautés, comme le rappelle le communiqué du Parti Sénégal Debout.



Face à cette situation alarmante, le Parti Sénégal Debout appelle l'État du Sénégal à intervenir fermement pour faire respecter les engagements des entreprises et assurer une compensation juste et légale pour les communautés affectées. En marge de la renégociation des contrats, le Parti plaide pour l'instauration d'un dialogue constructif, afin de garantir une solution équilibrée qui préserve à la fois les droits des pêcheurs, l'environnement et les intérêts économiques du pays.

