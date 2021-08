Saint Louis: Libération des emprises sur le site de l’aéroport

Les travaux de reconstruction de l’aéroport de Saint-Louis peuvent être exécutés désormais sans anicroches. Le Directeur des Infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye et le Préfet de Saint-Louis ont supervisé hier l’opération de libération des emprises sur le site de l’aéroport de Saint-Louis.



Les bulldozers ont rasé des habitations, des vergers, etc. situées sur la zone devant accueillir la rampe d’approche et constituant le principal obstacle dans le projet de reconstruction de l’aéroport de Saint-Louis dont la livraison est prévue à la fin de l’année. Il faut rappeler que la commission départementale de conciliation et de paiement des impenses a eu à effectuer des sessions de conciliations avec les personnes affectées par le projet (PAP).



La rencontre avait permis de faire l’évaluation des impenses avant que le ministère des Finances et du Budget ne prenne deux arrêtés pour le paiement des impenses de l’aéroport de Saint-Louis et Kaolack. A signaler que toutes les personnes impactées par le projet ont été indemnisées. D’un coût global de plus de 23 milliards, l’aéroport de Saint-Louis sera doté d’une piste de 2500 m de long et 45 m de large.

L'As

