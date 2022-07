Saint-Louis : Mansour Faye a voté et croit en la victoire de BBY Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 13:06 | | 0 commentaire(s)| Le ministre Mansour Faye a déjà voté et a exprimé sa satisfaction de l'avoir fait dans les meilleures conditions. A l'en croire, le travail abattu ne peut être que sanctionné que par des résultats positifs dans le département et la commune".



