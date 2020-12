Saint Louis: Mansour Faye déterminé à baptiser l’avenue Général De Gaulle du nom de Macky Sall.

Le maire de Saint-Louis se veut catégorique. Mansour Faye est déterminé à baptiser l’avenue Général De Gaulle du nom de Macky Sall. Intervenant sur les ondes de «Zik Fm Saint-Louis», Mansour Faye a soutenu qu’il ne va pas reculer d’un iota sur sa décision, renseigne L'As.



Il estime qu’une commission de dénomination des rues a été mise en place. Et celle-ci a jugé utile de proposer le nom du Président Macky Sall. A l’en croire, le bureau du Conseil municipal a entériné cette proposition. M. Faye trouve que ce choix porté sur le Président sera très bénéfique à la ville parce qu’il sera demandé au chef de l’Etat de doter cette avenue des plus belles infrastructures du Sénégal. Mansour Faye veut que l’avenue soit comme les Champs Élysées». Interpellé sur la désapprobation de certaines populations de Saint-Louis,



Mansour Faye banalise en soutenant que personne ne peut les divertir. Selon lui, seuls quelques jeunes s’agitent pour s’opposer. Et d’ajouter que tout ce que la municipalité fait, c’est dans l’intérêt de la ville. Mansour Faye soutient d’ailleurs avoir recueilli l’avis de beaucoup de saint-louisiens qui sont favorables au projet. L’édile de Saint-Louis lance à qui veut l’entendre que personne ne peut le faire reculer et qu’il ne cèdera devant aucune pression.

