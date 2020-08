Saint-Louis : Mansour Faye plaide pour la restructuration de certains quartiers !

Les fortes précipitations qui ont été enregistrées ces dernières 48 heures à Saint-Louis ont plongé beaucoup de populations de la ville dans le désarroi. Elles ont fait planer le spectre des inondations. Une situation qui a poussé hier (vendredi 28 août) le maire de Saint-Louis Mansour Faye à monter au créneau pour souligner «l’urgence d’une restructuration» des quartiers construits dans des zones non en proie aux inondations pendant l’hivernage.



Selon Mansour Faye, c’est la seule solution pour sortir les populations de l’eau qui tombe à chaque hivernage. Très sensible au sort de ses administrés, il a appelé le président Macky Sall à accompagner sa commune pour que «certains quartiers dont les populations vivent une situation très difficile trouvent des réponses structurelles par rapport aux inondations récurrentes». En attendant, dit-il, les solutions provisoires sont la mise en place du matériel de pompage des eaux et l’accompagnement des sapeurs-pompiers.

