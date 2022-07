Saint-Louis / Moussa Diop Aar Sénégal : "Je ne suis pas inquiet et notre moral est au beau fixe" Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 15:33 | | 0 commentaire(s)| La tête de liste départementale de Aar Sénégal, Moussa Diop, estime que c'est la fête de la démocratie. "Que les Sénégalais viennent voter en paix. Je ne suis pas inquiet des résultats et nous avons le moral dans la mesure où notre message semble avoir bien été reçu à Saint-Louis et dans tout le Sénégal", a-t-il encensé sa coalition.



