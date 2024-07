Saint-Louis : Pour non application des prix, le service régional du commerce réussit une bonne opération "Coup de poing" Le Service régional du commerce de Saint-Louis a mené, ce vendredi, une vaste et bonne opération "coup de poing, dans le cadre du contrôle et de l'application des nouveaux prix fixés par les nouvelles autorités du pays. Cette opération a permis aux agents, déployés sur le terrain, de mettre la main sur des produits de denrées alimentaires 104 bouteilles d'huile de 20 l, 8 tonnes de riz et 4 tonnes de sucre cristallisé.

Une opération, menée par les équipes déployées dans les différents départements sous la direction du Dr Ousmane Diallo, commissaire principal aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce, qui a permis de visiter au total 127 structures commerciales, dont 29 grossistes et demi-grossistes et 98 détaillants. Durant ces opérations coup de poing menées au niveau des grands marchés, marchés ainsi que dans certains points de vente des quartiers, 36 commerçants ont été convoqués pour non-respect des prix réglementaires établis.



Selon Dr Ousmane Diallo, tous les agents de la région ont été mobilisés pour cette vaste opération et que la surveillance des centres commerciaux avait été intensifiée pour assurer le respect strict des nouveaux prix des denrées alimentaires. Bien que le taux de conformité aux prix fixés est jugé acceptable (71,66 %), le chef du service régional du commerce a invité la population à collaborer avec les agents en signalant les commerçants qui ne suivent pas les directives établies en ne respectant pas les nouveaux prix mis à disposition.



" Nous tenons à informer le public que le service est totalement mobilisé pour garantir l’application effective des nouveaux prix fixés dans toute la région de Saint-Louis. C'est à dire dans le département de Podor, Dagana et Saint-Louis», a déclaré Dr Diallo qui a tenu, devant la presse, à insister sur l'importance de la participation des consommateurs pour dénoncer les infractions par le numéro vert ou le numéro fixe du service.



Le chef de service régional du commerce a également souligné les difficultés rencontrées par son service, notamment le manque de moyens et surtout de ressources humaines . "Nous sommes confrontés à un problème criard de manque de personnel. Rien que pour le département de Saint-Louis, nous ne sommes que trois agents assermentés, moi y compris. Et dans les départements de Podor et de Dagana, nous ne disposons que d’un agent par département. Ce qui constitue un obstacle majeur pour le suivi strict de l'application effective des nouveaux prix", a-t-il laissé entendre.



Et malgré toutes ces difficultés énumérées, une vaste opération a été ainsi menée, montrant la volonté des nouvelles autorités de faire respecter les nouveaux prix fixés qui, pour rappel, sont pour le riz brisé : 19.325 FCFA le sac de 50 kg soit 425 FCFA le kg, pour le sucre cristallisé 29.000 FCFA le sac de 50 kg soit 625 FCFA le kg, pour l'huile de palme raffiné 19.250 FCFA le bidon de 20 litres soit 1025 FCFA le litre, pour le pain format 115g à 100 FCFA, format standard 200g à 175 FCFA. Pour le farine de blé type 55, le sac de 50 kg est fixé à 16.000 FCFA et celui amélioré à 16500 FCFA. Enfin pour le ciment (32,5) la tonne est à 75.000 FCFA soit 3750 FCFA le sac.



