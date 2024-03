Saint-Louis/Présidentielles 2024: Le Dg de l'Olac Alioune Badara Diop et Mansour Faye confiants pour une victoire de Amadou Ba La coalition Benno Bok Yaakar du département de Saint-Louis est à pied d'oeuvre en vue des prochaines élections présidentielles du 24 mars prochain. C'est ainsi que le directeur général de l'Olac Alioune Badara Diop, par ailleurs adjoint au maire de Saint-Louis chargé des grands travaux a mobilisé ses troupes dans son fief à Balacoss, sis dans le faubourg de Sor.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 00:10 | | 1 commentaire(s)|

En présence du coordonnateur départemental BBY de Saint-Louis Amadou Mansour Faye, le responsable politique Alioune Badara Diop a, face à l'assistance, remercier les femmes et surtout les jeunes de l'axe Sor-Nord qui se sont déplacés massivement pour répondre à son invitation. Dans la foulée, le Dg de l'Olac est revenu sur le bilan du Président Macky Sall et notamment sur ses réalisations dans la zone Nord et plus précisément dans la ville tricentenaire.



Dans ce contexte, il a magnifié le programme de leur candidat Amadou Ba qui prend en compte beaucoup d'aspects sociaux " Notre candidat Amadou Ba va mettre en place 100 000 logements en crédits immobiliers. Et mieux, dans le cadre de la lutte contre le sans emploi, au soir de l'élection du candidat de BBY, il va installer 100 000 plateformes de productions de services" a-t-il laissé entendre avant d'exhorter la jeunesse à ne pas se laisser divertir par des manipulateurs qui, selon Alioune Badara Diop, ne sont que dans de "l'escroquerie politique". Il a ensuite demander aux militants de faire preuve de vigilance et de ne pas encore tomber dans le piège de ceux qui les avaient bombarder de promesses lors des dernières élections législatives et qu'ils n'ont jamais revus depuis qu'ils ont eu leur poste de député.



Lui emboîtant le pas, le ministre-maire et coordonnateur départemental BBY de Saint-Louis a salué la forte mobilisation des populations de Balacoss et environs autour de leur leader Alioune Badara Diop. Selon lui, cela montre la détermination et la volonté de ces dernières à élire leur candidat Amadou Ba choisi par le Président de la République Macky Sall afin de continuer ses projets pour Saint-Louis qui, a-t-il rappelé, a beaucoup bénéficié de ces deux mandats du Président Sall, et pour le Sénégal durant les cinq ans à venir.



Et Mansour Faye d'ajouter " Le Président Macky Sall a, durant ses douzes ans de magistère, mis en place le programme Yoonu Yookuté en 2012 et le PSE en 2014 avec les PAP 1 et PAP 2. Et c'est son candidat choisi Amadou Ba qui doit continuer le PAP 3 pour faire du Sénégal l'un des pays les plus développés d'Afrique d'ici 2035. Donc pour mener un pays vers l'émergence, il faut avoir un programme bien ficelé et ce n'est pas le cas chez d'autres qui sont ignorants, incompétents et inexpérimentés", a laissé entendre Amadou Mansour Faye qui avec le directeur général de l'Olac Alioune Badara Diop se disent très confiants pour une victoire de leur candidat Amadou Ba au soir du 24 mars et dès le premier tour.



Adama Sall (Saint-Louis)





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook