Saint-Louis : Rencontre de sensibilisation sur la navigabilité du fleuve Sénégal, un port pour stabiliser la brèche. Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| La salle de la gouvernance de Saint-Louis a accueilli une rencontre de sensibilisation et de vulgarisation du projet de navigabilité du fleuve Sénégal.

Une rencontre initiée par l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et présidée par le gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb. La rencontre a vu la participation des différents acteurs du projet , des autorités administratives et locales. Une occasion pour.le haut-commissaire de l’OMVS, Hamed Diane Séméga qui, après avoir remercié les autorités administratives pour leur disponibilité et leur engagement, a particulièrement insisté sur l'effectivité de la navigabilité sur le fleuve Sénégal.



Il a également déclaré qu'avec l'engagement des états membres de l'OMVS comme le Sénégal, le projet a beaucoup de chance par rapport à la mobilisation des fonds.

Selon le patron de l'OMVS, l'enveloppe globale du projet estimée à 311 milliards de F CFA, doit être réactualisée, à cause de l'impact de la covid19 et la guerre en Ukraine.



"La rencontre de Saint-Louis est une étape importante dans la dynamique de la réalisation du projet. Pour cela , il faut une bonne information surtout pour que les populations qui en sont les premières bénéficiaires soient conscientes des enjeux. La réalisation du port de Saint-Louis sera une solution à la problématique posée par l'ouverture de la brèche de Saint-Louis." a t-il précisé.

Selon le haut conseil de l'OMVS , les études ont démontré avec l'apport de l'agence de développement municipal (ADM) que des solutions techniques peuvent exister.



Par ailleurs, l’OMVS mise sur le projet de navigabilité afin d’aider au désenclavement , mais également à relier les villes riveraines comme Podor , Matam, Bogué en Mauritanie et Kayes au Mali, qui ont connu par le passé une activité économique très florissante.



Adama Sall (Saint-Louis)

