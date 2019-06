Saint-Louis- Résultats Bac Technique : 123 admis sur 182 candidats, dont 18 mentions

L’Académie de Saint-Louis a publié les résultats du Baccalauréat Technique au niveau de la région. Elle a enregistré une seule absence parmi les 183 candidats, inscrits pour cet examen. Au total, 182 candidats ont pu composer en majorité des garçons au nombre de 103 contre 79 filles.



Ainsi, 85 candidats dont 47 garçons et 38 filles ont eu leur sésame au 1er tour et 38 autres au second tour, dont 23 garçons et 15 filles. Ils sont en tout 123 candidats, dont 70 garçons et 53 filles à être admis à cet examen du Baccalauréat Technique dans la région de Saint-Louis. Parmi ces candidats admis, l’Académie de Saint-Louis enregistre 18 mentions, dont 1 Bien et 17 A-Bien.



La composition fut axée sur 4 séries que sont la T1, la T2, la G et celle des sciences techniques d’économie et de gestion. Le taux de réussite pour ce Bac Technique avoisine les 67, 58% dans la région de Saint-Louis.

