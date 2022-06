Saint-Louis : Sensibilisation sur les droits humains et les genres en milieu scolaire Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 13:32 | | 0 commentaire(s)| Grâce au soutien d'Amnesty International, des lycées du Sénégal ont bénéficié de financements afin de mener des journées de sensibilisation sur les droits humains. Et le lycée des jeunes filles Ahmeth Fall de Saint-Louis a profité de cette occasion offerte pour sensibiliser ses élèves sur le genre et les violences faites aux filles en milieu scolaire. Une initiative magnifiée par les autorités du milieu éducatif et notamment le proviseur du lycée Mme Khady Ba.

Adama Sall (Saint-Louis)



