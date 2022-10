Saint- Louis: Tous les dispositifs mis en place pour un bon démarrage

Dans la capitale du Nord, les enseignants et le personnel administratif entonnent la même chanson pour une année scolaire paisible et le bien être des élèves. C'est le cas au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall (ex Faidherbe) et celui des jeunes filles Ahmet Fall. Dans ces deux établissements, les proviseurs n'ont pas manqué de demander une implication des parents d'élèves afin de réussir leurs missions, mais aussi ont exhorté aux apprenants de prioriser la discipline et le sérieux pour une année scolaire sans perturbations.