Saint-Louis: Un accident entre Mpal et Fass fait deux morts Les populations du paisible village de Paye, situé entre les communes de Mpal et Fass Ngom ont été réveillées, ce samedi matin, par un accident d’une rare violence.

Un bus et un véhicule particulier y sont entrés en collision. Le bilan établi, sur place, par les éléments des sapeurs pompiers fait état de deux morts sur le coup.



Selon certaines informations recueillies, sur le théâtre des opérations, les deux décès sont les occupants du véhicule particulier.





