Saint-Louis: Un bus fait la course, se renverse et fait 34 blessés Un bus en partance pour Saint-Louis s'est renversé vers 11h sur la route nationale numéro 2, à hauteur des locaux de la Saed, non loin de l'université Gaston Berger. Il y a eu 34 blessés dont deux graves. Tous ont été évacués. 4 ambulances ont été mobilisées pour la circonstance.





Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Un agent de la Saed l'a échappé belle. La porte du véhicule qu'il conduisait est fortement endommagée. Selon les témoins, le chauffeur était engagé dans une course avec un autre véhicule. Interpellé par les passagers sur sa conduite dangereuse, il a promis qu'il allait dépasser son adversaire.



C'est ainsi que le véhicule a percuté d'abord une barrière en fer, avant de se retrouver couché sur le côté, après avoir heurté le véhicule de la Saed.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos