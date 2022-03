Saint-Louis: Un camion rate un virage et fonce sur une maison

Ce que tous les habitants de Cité Niakh redoutaient est finalement arrivé. Un camion qui a raté le virage a foncé droit vers une maison.



Heureusement qu'il n 'y avait personne devant la porte de cette demeure qui a subi des dommages.

Pourtant , les habitants de Cité Niakh avaient sonné l'alerte par l'intermédiaire de Adama Kamara au mois de décembre dernier.



Ce dernier avait lancé un appel aux autorités, surtout au premier magistrat de la ville d'intervenir à propos du terrain qui jouxte le rond point du quartier qu'un grand commerçant du nom de B.Nd avait clôturé et entamé des travaux , disant l'avoir acquis.



Ce que les populations de Cité Niakh avaient démenti , en disant que cet espace était public.

Des travaux qui obstruent gravement le passage aux véhicules qui empruntent ce virage mettent les automobilistes et les populations en danger.



Adama Sall (Saint-Louis)

