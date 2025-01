Saint-Louis : Une maison réduite en cendres après un incendie dans le quartier de Diamaguéne (Vidéo)

Un incendie d'une rare violence a ravagé une maison entière dans le quartier Diamaguène, sis au faubourg de Sor à Saint-Louis. L’incident s’est produit dans la matinée , alors que les habitants étaient absents des lieux, vaquant à leurs occupations quotidiennes.



Les flammes, dont l'origine reste jusqu'ici inconnue, ont entièrement détruit les quatre chambres de la concession emportant ainsi tous les biens matériels qu’elle contenait. Et à leur retour après avoir été alertés, les occupants n'ont pu que constater, l’étendue des dégâts causés par le sinistre.



Les services de secours sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu, mais trop tard pour sauver ce foyer. Les témoins sur place ont décrit une scène désolante, où la fumée noire s'échappait encore des débris fumants de la maison, tandis que les voisins, choqués, tentaient d'apporter leur aide.



La famille Faye résidant dans cette maison se retrouve désormais totalement dans le désarroi.



Face à cette tragédie, la communauté locale se mobilise pour soutenir la famille, qui fait face à des pertes de denrées et de matériels inestimables.



C'est ainsi qu'avec la diligence de l'association "Sauver Saint-Louis Jotna", une collecte de fonds est déjà envisagée pour aider à reloger les sinistrés et pour leur permettre de recommencer leur vie d'antan après cette épreuve difficile qu'ils viennent de traverser.



Adama Sall (Saint-Louis)