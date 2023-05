Saint-Louis: Visite du Premier Ministre Amadou Ba, ce dimanche

Ensuite, le Premier ministre et sa délégation composée des ministres de l’environnement M. Alioune Ndoye et du Ministre, auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations M. Issakha Diop ont visité le site de Pikine pour s’enquérir du projet des « dix villes » pour lutter contre les inondations et la stagnation des eaux de pluies.



Ainsi, il est prévu une grande station de pompage d’eaux pluviales (en lieu et place de l’actuel bassin) destinée à recueillir l’ensemble des eaux provenant des 5 stations de Pikine pour les refouler dans le fleuve.



De même, il faut souligner que Saint Louis compte 75 km de réseau et une dizaine de stations de pompage d’eau usées.



Après cette étape de Pikine, le Premier ministre s’est rendu à Khar Yalla où il a été prévu un projet de complexe sportif.



À cet effet, il a recueilli la demande du monde sportif local avec la fermeture du stade Me Babacar Sèye.



Mais, c’était l’occasion pour le Premier ministre de revenir sur un programme phare du Plan Sénégal émergent (Pse) à savoir le programme zéro bidonville.



Sur ce, il a été retenu d’une nécessité de répondre à une forte demande sociale par un relogement dans une zone urbanisée.



Après Khar Yalla, le Premier ministre et sa délégation ont pris la direction de Boudiouck pour voir l’état d’avancement du Projet SRRP avec le relogement des populations de la Langue de Barbarie victime de l’avancée de la mer.



Après cette visite à Boudiouck, le Premier ministre a eu une pause déjeuner avec les universitaires de l’UGB pour se pencher sur le cas de l’UFR Santé. Dans la foulée, il a été suggéré une rentabilisation du capital humain de l’UFR Santé.



Pour terminer le programme de cette journée chargée, le Premier ministre Amadou BA a présidé le Drapeau du Chef l’état en lutte simple édition 2023 au stade Mawade Wade.