Saint-Louis / "Xeyu Ndawyi": Plus de 100 migrants ont reçu leurs attestations en pisciculture Rédigé par leral.net le Lundi 7 Novembre 2022 à 22:43 | | 0 commentaire(s)| 108 migrants de retour. Venus des régions de Louga, Matam et Saint-Louis, ils se sont retrouvés dans la capitale du Nord pour les besoins d'une formation en pisciculture et chaînes de valeur. Selon Fadilou Guèye, responsable au niveau de l’Agence de coopération Allemande GIZ, ce programme "RECOSA" d’un montant de 2 millions d’euros, compte former plus d’un millier de jeunes à travers le Sénégal, dans le but d’accompagner l’Etat du Sénégal dans sa politique d'emploi "xeyu ndaw yi".



