Saint-Louis : le Préfet annonce 5920 cartes d’électeurs non encore retirées Au total, 5920 cartes d’électeurs sont en souffrance dans les différentes commissions de distribution du département de Saint-Louis, a-t-on appris de source administrative. Le préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye, a affirmé dans un entretien avec l’APS, que 5920 cartes attendent encore leur propriétaire et ne sont pas encore distribuées.

Durant 42 jours de travail, a signalé M. Ndiaye, 3920 cartes d’électeur ont été distribuées dans le département de Saint-Louis. Le département de Saint-Louis comprend la commune de Saint-Louis avec 122.055 inscrits, a expliqué le chef de l’exécutif départemental.



"Nous avons 29 centres de vote car les centres Rawane Ngom Sor Daga 1 et Goxu Mbacc1 ont chacun un centre annexe (Boly Diaw Sor Daga 2 et Goxu Mbacc 2)", a-t-il fait savoir.



Selon lui, le département compte 13 bureaux témoins : 8 dans la commune de Saint-Louis et 5 dans l’arrondissement de Rao qui totalise 112 bureaux de vote, 62 centres de vote et 47.768 électeurs. La Commission électorale départementale autonome (CEDA) va organiser une formation de deux jours à l’intention de ses membres pour une supervision correcte des opérations, a annoncé son président, Me Ibrahima Diop.



Le département comprend les communes de Saint-Louis, Mpal, Gandon Fass Ngom et Ndiébène Gandiol avec 331 bureaux de vote et 92 lieux de vote, a dit Me Diop dont l’institution va déployer "autant de contrôleurs que de bureaux et autant de superviseurs que de lieux de vote". Concernant les moyens, il a signalé qu’ils sont disponibles et que la CEDA n’attend que le jour du scrutin pour se déployer.



