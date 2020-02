Saint-Louis : les pêcheurs vont recevoir leurs licences cette semaine Tout est rentré dans l’ordre après les violentes manifestations à Guet Ndar, mardi dernier, qui avaient occasionné plusieurs blessés, notamment chez les policiers et le saccage de l’agence de la Senelec et le siège de l’OMVS. Ces pêcheurs qui réclamaient des licences leur permettant de travailler dans les eaux mauritaniennes, vont recevoir leurs sésames cette semaine. Ces derniers qui vont commencer à remplir les formulaires en vue de l’obtention de ces permis de travail, à partir de demain mardi, vont recevoir 400 licences cette semaine, selon la Rfm. Toutefois, les autorités mauritaniennes ont invité les pêcheurs sénégalais à respecter les normes qui leur sont édictées.

