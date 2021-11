Saint-Louis - retard de paiement de leurs pensions, les allocataires du Nord vilipendent la Poste Finances Les retraités de Saint-Louis ne sont pas contents de la Poste. Ils ont tenu à le manifester, hier, devant les locaux de l’agence principale de la vieille cité. Le président Madiop Thiam et les allocataires fustigent le dur traitement dont ils sont victimes pour percevoir leurs pensions de retraite à la Poste. Ainsi, les retraités exigent un meilleur traitement et plus de respect de la part de l’institution. D’ailleurs, ils invitent l’Ipres à prendre ses responsabilités pour que les tracasseries des pensionnaires cessent.

Les allocataires de l’Ipres qui perçoivent leurs pensions de retraite dans les bureaux de la Poste de Saint-Louis sont dans tous leurs états. Ils dénoncent avec la dernière énergie les conditions dantesques et l’opprobre avec lequel ils sont traités au moment d’entrer dans leurs fonds. Pour le président régional des retraités de Saint-Louis, les allocataires méritent plus de considération.



“Ce qui se passe dans les bureaux de la Poste de Saint-Louis est inadmissible pour des personnes du 3e âge. Pis, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie pour le développement de ce pays, les retraités sont laissés en files indiennes sous le chaud soleil, avec un manque de respect notoire. Il y a des allocataires qui effectuent de multiples allers et retours, d’autres qui passent parfois la nuit ici, sans être payés. On leur sert des arguments fallacieux pour expliquer la situation.



Souvent, on dit aux retraités qu’il n’y a pas d’argent, parfois, c’est le réseau qui est en panne. Ce qui cause des situations très compliquées, surtout chez les veuves et les orphelins. Qu’est-ce qui se passe réellement avec la Poste”, a râlé le vieil El Hadj Madiop Thiam.



Très remontés et dénonçant les conditions de perception des pensions de ses collègues, le président régional des retraités de Saint-Louis invite l’Ipres à prendre ses responsabilités pour solutionner cet épineux problème.



“On dirait qu’on nous donne une aumône, alors que nous sommes venus récupérer notre dû, gagné durement à la sueur de notre front. Pourquoi la Poste veut-elle nous traiter de cette façon ? En tout cas, les retraités ne vont plus l’accepter. L’Ipres respecte ses engagements en virant l’argent avant la date limite, alors pourquoi la Poste Finances refuse d’honorer sa part du contrat ?



Certains de nos membres restent jusqu’au 20 voire le 25 sans percevoir leurs allocations. Ce n’est pas normal et ce n’est pas sérieux”, a-t-il fustigé.



C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, “nous demandons au président Mamadou Racine Sy qui est très sensible aux doléances des retraités de trouver d’autres moyens de payement pour les allocataires orientés vers la Poste finances. Il faut voir d’autres pistes avec les services de transfert d’argent pour soulager les retraités. Car nous vivons des moments très difficiles avec la Poste”.



Le départ du chef d’agence de Richard-Toll réclamé



Les retraités du Walo ne sont pas mieux lotis que leurs collègues de Saint-Louis. Ils vivent, eux aussi, la misère pour se faire payer leurs pensions par les services de la Poste Finances de Richard-Toll. Venus de zones reculées, les allocataires et veuves du département de Dagana ruent dans les brancards.



Après plus de 25 ans de loyaux services à la CSS, le vieux Abdou Hamid Bâ dénonce le comportement irrespectueux du chef d’agence de Richard-Toll et de son personnel.

“En période de perception des pensions, les devantures de la Poste ressemblent plus à une foire. La majeure partie des allocataires viennent de lointains villages du Diéri et sont obligés de passer plusieurs nuits à la belle étoile. Et souvent, quand on arrive au guichet, l’agent nous assène que les caisses sont vides et qu’il faut attendre, le lendemain. Sans qu’on ne soit sûr d’être payé. Je ne suis pas de Richard-Toll. J’habite dans une contrée distante de 40 km de Dagana. Depuis 72 heures, je suis là et je ne sais pas encore quand est ce que je vais être payé’’, se désole M. Bâ.



De dures situations qui ont fini par révolter les retraités. D’ailleurs, ce mois-ci, il a fallu l’intervention des agents de sécurité pour éviter des dérapages dans les bureaux.



“Nous, retraités du département de Dagana, nous exigeons le départ du chef d’agence de Poste Finances de Richard-Toll, parce que nous ne pouvons pas le qualifier de bon collaborateur”, déclare un autre retraité.



Vendredi, le cours normal des choses est revenu à la Poste Finances de Richard- Toll. En effet, les paiements des allocations de retraite ont repris, selon le chef d'agence de la Poste de Richard-Toll, Omar Bâ. Il s’est exprimé sur la RFM et a annoncé une plainte contre deux retraités qui seraient à la base des débordements notés jeudi dernier et qui ont porté de graves accusations contre les agents de la Poste de Richard-Toll.

