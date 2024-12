Saint-Louis : un bâtiment administratif au bord de l?effondrement Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Situé au cœur de l’île de Saint-Louis, le bâtiment abritant la gouvernance, la préfecture et d'autres services essentiels est dans un état de dégradation alarmant. Mal entretenu, il représente un danger imminent pour ses occupants, les passants et les riverains. Le bâtiment qui abrite la gouvernance, la préfecture, le bureau de l’APIX, le journal le Soleil et le Syndicat d’Initiative, se trouve dans un état de délabrement inquiétant. C’est également dans ce lieu que se déroulent les réunions de conseils régionaux de véveloppement (CRD). Malgré sa valeur patrimoniale et son importance administrative, l’état de dégradation avancé de l’édifice constitue une menace imminente. Les occupants semblent ignorer les risques, exposant leur sécurité ainsi que celle des riverains et des passants. Pour les visiteurs, l’état du bâtiment est frappant : fissures, murs abîmés et fragilité structurelle." Un tel édifice, au cœur de la ville historique de Saint-Louis, nécessite des travaux urgents de réhabilitation pour préserver sa mémoire tout en assurant la sécurité de tous",explique un visiteur sous le couvert de l’anonymat.

L'homme estime que cette situation "appelle à une intervention urgente pour préserver cet héritage historique et garantir la sécurité de tous".



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77765-saint-louis-un...

