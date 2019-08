Saint-Louis : une fille meurt après avoir utilisé un produit contre les poux

Selon sa mère, Satou Sané qui s’est confiée à la RFM, la jeune fille a acheté un produit dans la rue à 500 francs.

« Je ne savais même pas qu’elle avait acheté ce produit qu’elle a utilisé pendant la nuit. Après, elle se plaignait de maux de ventre. On l’a amenée à l’hôpital de Saint-Louis où elle a passé deux jours. Elle se plaignait toujours de maux de ventre et vomissait. C’est le médecin qui l’a consultée et qui l’a interrogée, qui m’a dit qu’elle avait utilisé ce produit qu’on lui a vendu dans un pot blanc », dit-elle.