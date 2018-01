Saint-Louis, ville citoyenne : l’ODCAV répond à l’appel de Mansour FAYE ( Photos )

L’ODCAV de Saint-Louis a engagé ses troupes, ce matin, dans vaste une opération de nettoiement ciblant l’axe BNDE - BANGO. Des jeunes ont été convoyés dans différents axes pour éradiquer les dépôts sauvages qui jonchaient les berges.



Cette initiative s’adapte à l’optique tracée par Mansour FAYE, de faire de Saint-Louis, « une ville citoyenne en 2018 ». Cette vision annoncée par l’édile lors du Fanal de l’année 2018, devrait permettre à la ville tricentenaire de changer littéralement de visage.



En prélude au grand « set-setal », une réunion entre les dirigeants de l’ODCAV et l’équipe municipale a permis de consolider le partenariat entre les deux entités partenaires.



« C’est une manière de participer de manière citoyenne à l’appel du maire. Nous avons pensé pouvoir apporter notre contribution au nettoiement de la ville en mobilisant les équipes », a indiqué Mamadou BA, le président de l’ODCAV joint par Ndarinfo.com.



Il faut dire que pour cette synergie patriotique, la Commune a mis à la disposition des bénévoles, des brouettes, des râteaux, des lots de tee-shirts et du rafraîchissement, etc. L’ODCAV a pris, elle, les mesures financières et logistiques nécessaires pour garantir la réussite de cet investissement humain.



Source : Ndarinfo , Cheikh Sadbou