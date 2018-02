Saint Valentin 2018 : Mbaye Dièye et Mame Ndiaye, le couple référence Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018 à 08:42 | | 0 commentaire(s)| Même Youssou Ndour dans son opus I Love you de l'album international Africa Rekk a chanté le couple Mbaye Dièye Faye-Mame Ndiaye qui représente l'amour sincère, la dignité et la patience. C'est un amour inoxydable que vit le percussionniste avec la femme de sa vie qui incarne la discrétion et la simplicité.





Accueil Envoyer à un ami Partager