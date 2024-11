Saisi de 156 kg de chanvre indien au cimetière de Soumbédioune : Le film de l?arrestation spectaculaire des trois trafiquants Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

Le juge du 5e cabinet du tribunal de Dakar a envoyé en prison les trafiquants A. Diarra (éleveur domicilié à Niacourab), C. S. Barry (plongeur domicilié à la cité Fadia) et le pêcheur D. Teuw pêcheur, domicilié à Fann-Hock. Ils ont été inculpés des faits d’association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. Ils ont été arrêtés derrière le cimetière de Soumbédioune avec 156 kg de "yamba" en provenance de Ziguinchor. Le 7 novembre 2024, les éléments commissariat de la Médina ont reçu des renseignements faisant état du débarquement d'une pirogue ayant à son bord des ballots de chanvre indien sur la baie de Soumbédioune. C'est ainsi que les hommes du commissaire Sarr ont érigé un dispositif de surveillance au niveau de la plage, à hauteur du Canal 4. Quelques instants plus tard, la source a précisé que le lieu de débarquement avait été redéfini à une centaine de mètres en allant vers Dakar. Sur place, les limiers ont trouvé les suspects en train de charger la marchandise prohibée dans un véhicule. À la vue des policiers, les dealers ont pris la fuite en laissant derrière eux un sac contenant 14 blocs d'un kilo de chanvre indien, soit au total 14 kg. Mais la pirogue a réussi à reprendre le large avec une forte quantité de drogue. Une heure après, la même pirogue a débarqué une nouvelle fois à Soumbédioune, derrière le cimetière, ignorant que les policiers ont monté une souricière. C'est au moment où les trafiquants chargeaient la drogue dans un véhicule de marque Ford Escape que les policiers ont lancé l'assaut. Les malfrats ont réussi à prendre la fuite à bord de leur véhicule rempli de drogue. Après une course-poursuite, les policiers ont réussi à immobiliser la Ford. Les trafiquants ont été tous appréhendés, les six sacs de chanvre indien saisis. La quantité est évaluée à 156 kg. L’enquête . Interrogé, l'un des mis en cause, A. Diarra, a sans ambages reconnu les faits. Il a déclaré qu’il était en compagnie de C. S. Barry. Il a dit qu’il devait réceptionner des cuisses de poulet. Mais à la place, D. Teuw lui a livré du chanvre indien. Concernant la voiture qui leur servait de transport, il a déclaré l'avoir loué auprès de M. Khouma. C. S. Barry, lui, a reconnu avoir été arrêté dans les mêmes circonstances avec son camarade A. Diarra. Par contre, il a dégagé ses responsabilités, alléguant qu'il n'était pas au courant de cette entreprise illégale. Pour interpeller D. Teuw, les policiers l’ont filé, le 9 octobre dernier, chez un marabout à Ouakam. Lors de son interrogatoire, il a reconnu être le piroguier commis par A. Diarra et Pa Bou Ndaw (en fuite) pour l'enlèvement et le transport d’un chargement de chanvre indien. Il a affirmé avoir livré à A. Diarra six sacs, dont quatre de 25 kg et deux de 30 kg. Il livré à Pa Bou Ndaw trois sacs de "yamba", dont deux de 30 kg et un de 12 kg. D. Tewa a dit qu'A. Diarra lui a fait une avance de 250 000 F CFA sur la somme de 1 250 000 F CFA qu'il devait lui payer. Alors que Pa Bou Ndaw devait lui payer 600 000 F CFA pour la livraison. Sur la provenance de la drogue, D. Teuw informe qu’elle vient de Saloulou (Ziguinchor) et que ses amis M. S. Niang et A. Guèye dit "Ngor" l'ont accompagné, lors du voyage. Les enquêteurs ont découvert que D. Teuw est un récidiviste. En 2022, il a été cité comme étant le capitaine de la pirogue remplie de chanvre indien que la police de Rebeuss avait saisie derrière le palais de la République. Interrogé à nouveau, A. Diarra a confirmé les déclarations de D. Teuw. Il a reconnu d’être le propriétaire d'une partie de la drogue. Les policiers ont conclu dans leur rapport d'enquête que les nommés A. Diarra, C. S. Barry se sont fait livrer la drogue qu'ils avaient commandée à Ziguinchor et que D. Teuw l’a transportée jusqu'à Dakar. Le groupe a été conduit, lundi dernier, devant le parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Le dossier est confié au juge du 5e cabinet qui les a tous inculpés puis envoyés en prison.



