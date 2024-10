Saisie d’armes et de drogue à Keur Massar : 84 suspects interpelés par la Gendarmerie Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la banlieue de Dakar, la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, soutenue par des unités mobiles, a conduit une opération de sécurisation durant la nuit du 13 au 14 octobre 2024, de 00h à 5h du matin. […] Sénégal Atlanticactu/ Trafic de drogue/ Saliou Ndong Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la banlieue de Dakar, la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, soutenue par des unités mobiles, a conduit une opération de sécurisation durant la nuit du 13 au 14 octobre 2024, de 00h à 5h du matin. Cette opération a touché les secteurs de Mbeubeus, de la Zone de recasement, de Serigne Diop, de Terminus 54, de MTOA, de Soufou Montagne et de Mbarou Serigne Touba, selon des informations relayées par Seneweb, provenant du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, responsable de la communication. Cette intervention musclée dans des zones à forte criminalité a permis aux agents sous le commandement de l’escadron Kalaw Tine d’appréhender 84 individus pour diverses infractions. L’opération a également conduit à la saisie de plus de 500 g de chanvre indien, de 8 couteaux, de 12 coupes-coupes et d’un revolver de calibre 22 mm. Les actions se poursuivent pour garantir la sécurité des personnes et des biens, a indiqué notre source.



Source : Source : https://atlanticactu.com/saisie-darmes-et-de-drogu... Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong

