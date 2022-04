Saisie de 1 milliard 725 millions FCfa: Le propriétaire ou collecteur de l'argent, Modou Fall, cuisiné par la Douane

Le propriétaire de l’argent estimé à 1 milliard 725 millions FCfa saisi par la police à Kidira vendredi dernier, un certain Modou Fall, a été longuement cuisiné hier à Thiès par le colonel Lamine Sarr, patron de la subdivision de Dakar Extérieur. Lequel s’est déplacé personnellement jusqu’à direction régionale des Douanes de la capitale du Rail, pour cuisiner le mystérieux Modou Fall.



Selon des sources du journal "Le Témoin", ce dernier est rentré sur Dakar le soir après l’audition. Pour le moment, les mêmes sources sont incapables de nous renseigner sur le contenu de l’audition de Modou Fall, qui serait très connu dans les milieux d’affaires de la capitale. Nos interlocuteurs s’étonnent tout de même que l’homme puisse manipuler autant d’argent du fait qu’on ne lui connait pas un business florissant ou bien identifiable.



En outre, si le pactole saisi sur les deux Maliens et le Sénégalais proviendrait, à ce qu’on dit, de la vente de téléphones haut de gamme, il semblerait que Modou Fall ne s’active pas dans ce business. Sinon, ça se saurait, car un tel business ne se fait pas en cachette. Une chose et sûre : beaucoup de zones d’ombres entourent ce Modou Fall.



Toujours est-il que nos sources précisent que le Fisc s’apprêterait à s’impliquer dans ce dossier qui n’a pas encore révélé tous ses secrets. En même temps que la Douane déroule son enquête, la Police aurait perquisitionné la maison à Dakar des deux Maliens. Elle aurait retrouvé sur place, un pactole de 100 millions FCfa. Dossier à suivre.