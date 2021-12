Saisie de faux médicaments: Une belle prise de la Douane à Fimela

C’était le vendredi dernier dans les forêts de Fimela et Joal, lors d’une opération conjointe menée par les unités de surveillance terrestres de la Douane. Les médicaments ont été d’abord transportés par pirogue avant d’être débarqués sur les lieux, pour certainement être acheminés par des charrettes voyous.



En haute mer, les douaniers avaient pris en filature une pirogue avant de l’arraisonner. A bord de l’embarcation, des médicaments conditionnés dans des cartons ont été saisis. Des médicaments constitués pour la plupart d’aphrodisiaques et de corticoïdes.



Après la saisie, le Syndicat national des pharmaciens de Kaolack a apporté son concours pour l’évaluation et la dangerosité de la marchandise prohibée et impropre à la consommation.



Au rythme des saisies opérées durant cette année 2021, les poulains du coach Abdourahmane Dièye, sont en passe de remporter le « ballon d’or », pardon les « menottes d’or », dans la lutte contre la criminalité́ transfrontalière organisée.











Le Témoin