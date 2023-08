Saisie de médicaments contrefaits : Les unités douanières en alerte maximale Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Les unités douanières ont saisi au cours du mois de juillet 2023 une valeur de 382 millions de francs CFA en médicaments contrefaits. Les efforts ont été intensifiés, dans la lutte contre les réseaux de trafic illicite, à travers des opérations de bouclage ciblées. La stratégie minutieusement mise en action a conduit à la découverte […] Les unités douanières ont saisi au cours du mois de juillet 2023 une valeur de 382 millions de francs CFA en médicaments contrefaits. Les efforts ont été intensifiés, dans la lutte contre les réseaux de trafic illicite, à travers des opérations de bouclage ciblées. La stratégie minutieusement mise en action a conduit à la découverte d’une quantité impressionnante et variée de médicaments contrefaits, saisis sur des individus transportant la marchandise. Le 30 juillet 2023, une quantité impressionnante et variée de médicaments contrefaits a été saisi, sur des individus transportant la marchandise, sur l’axe Kaymor-Kaffrine. La valeur totale de la saisie est estimée à 306 millions de francs CFA. Une quantité de médicaments contrefaits estimée à 58 millions de francs CFA a été saisie dans la zone triangulaire de Gossas, Kaffrine et Mbacké. À Mbao, un lot de médicaments et d’aphrodisiaques d’une valeur estimée à près de 12 millions de francs CFA a été saisi. A Matam les douaniers ont intercepté des faux médicaments d’une valeur de 6 millions de francs CFA à Doundé, dans département de Kanel. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/saisie-de-medicaments-contrefa...

Accueil Envoyer à un ami Partager