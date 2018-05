Saisie des biens de Karim Wade et Cie : L’huissier de justice lance la traque

Me Jean Batiste Kamaté, l’huissier de justice commis par le Parquet spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) pour exécuter l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Karim Wade, a entamé son travail depuis le vendredi 4 mai 2018.



Libération, qui donne l’information, précise que c’est ce jour-là qu’il a notifié aux banques l’arrêt de la Crei, celui de la Cour suprême et aussi la saisie des avoirs détenus dans les établissements bancaires par les condamnés, Karim Wade, Bibo Bourgi, Mamadou Pouye, Alioune Samba Diassé, Karim Bourgi, Evelyne Delatre, Vieux Aïdara et Mballo Thiam.



Le journal rapporte que Me Jean Batiste Kamaté entamera en début de semaine prochaine, la saisie des biens immobiliers de ces personnes visées.



Hier déjà, signale Libération, l’huissier de justice a envoyé aux banques restantes, 50 mille pages du dossier de Karim Wade et Cie dont le montant global des amendes tournerait autour de 1 000 milliards de Francs Cfa.

