Saisie record de 100 kg de drogue à Saly : Une enquête en cours Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

À Saly Niakh Niakhal dans le département de Mbour, la Brigade de Recherches de la Gendarmerie a intercepté un véhicule chargé de 100 paquets de haschich, d'une valeur estimée à 120 millions de FCFA. Les occupants ont pris la fuite, laissant derrière eux cette importante cargaison de drogue dure. Mercredi 15 janvier 2025, aux environs de 19h, la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Mbour a réalisé une importante saisie de drogue à Saly Niakh Niakhal. Lors d'une patrouille de routine, les gendarmes ont identifié un véhicule immatriculé à l'étranger, qui transportait une cargaison illicite de 100 paquets de haschich, représentant un poids total de 100 kg. La valeur marchande de cette drogue est estimée à environ 120 millions de FCFA. Les occupants du véhicule ont réussi à s'enfuir avant l’arrivée des forces de l’ordre, abandonnant le véhicule et sa précieuse cargaison sur place. La gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête pour identifier et appréhender les responsables de ce trafic. Cette opération met en lumière l'importance des patrouilles dans la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui menace la sécurité et la stabilité de la région. Les autorités ont toujours invité les populations à rester vigilantes et à collaborer avec les forces de sécurité pour signaler tout comportement suspect dans les localités.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78159-saisie-record-...

Accueil Envoyer à un ami Partager