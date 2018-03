Saisine de la Cedeao : la bataille d’Abuja pourrait être transférée à Bamako en avril

L’arrêt rendu le 20 février dernier par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dans l’affaire Khalifa Sall, divise les avocats du maire de Dakar et ceux de l’Etat. Du moins son interprétation. Car, Me Ciré Cledor Ly, qui avait promis de se prononcer sur la question une fois la décision disponible, estime que leur client n’a jamais été débouté de ses demandes relatives à la violation de ses droits politiques et civiques.



Ce que le Cedeao a dit, a-t-il tenu à préciser, « c’est qu’elle a été saisie très tard pour qu’elle prenne des mesures d’urgences pour le respect des droits du maire de Dakar pour un procès équitable, parce que le tribunal avait déjà commencé son travail ». Donc, poursuit le conseil, « nous ne sommes plus dans le cadre de l’urgence, car ces mesures ne s’imposent pas ». Par conséquent, selon les explications de Me Ly, la Cedeao reste saisie des demandes. A l’en croire, celles-ci seront probablement plaidées à l’audience du mois d’avril deplacée à Bamako. « On attend la confirmation, car la Cour a statué sur les mesures urgentes et non sur le fond », conclut-il.



Les avocats de l’édile de la capitale avaient saisi la Cour d’Abuja pour lui demander de bloquer la procédure initiée contre le client, puisque « ses droits avaient été violés ».











Enquête