Saison culturelle Russie et Afrique: Formation et offre de 5 bourses pour perfectionnement en Russie Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion de la cérémonie de clôture de la saison culturelle russe et africaine, une exposition d'art à eu lieu ce vendredi à la Place du Souvenir. Un programme a été initié par un russe et orienté vers les étudiants pour une durée de trois (3) semaines. Il consiste à former différents étudiants de différentes nationalité dans le domaine de l'art classique, du dessin , de la cinématographie, bref tout ce qui a en rapport à la culture en général. Ainsi, les cinq (5) meilleurs candidats ont été sélectionnés et une bourse leur a été offerte afin d'aller en Russie pour s'améliorer.



Accueil Envoyer à un ami Partager