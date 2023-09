Saison hivernale à Dakar : Castors sous les eaux, un défi pour les habitants

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Comme chaque année, la saison hivernale ne fait pas de cadeau à la capitale sénégalaise, provoquant son lot de dégâts. La zone de Castors n'a pas été épargnée par les pluies torrentielles d'hier, laissant derrière elle, des routes submergées. Cette situation rend la circulation difficile, impacte les activités locales et affecte la santé des résidents. Découvrez dans ce reportage de Ramata Sarr et Cheikh Tidiane Sène, la nature et la complexité des défis auxquels sont confrontés les habitants de Castors.