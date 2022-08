Sakal: Le maire Ousmane S. Dieng dope 17 ASC en équipements et chèques Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la commune de Sakal, Ousmane S. Dieng, a réuni les 17 ASC des deux zones de sa commune dans le cadre de la préparation des navetanes. Ceci, dans le but de les appuyer en équipements sportifs. Le maire a également saisi cette occasion pour inviter les jeunes de sa commune à participer à tous les actes qui contribuent à consolider leur sens de la citoyenneté. In fine, il a donné à chaque ASC des maillots, des dossards, des ballons et deux chèques, remis aux présidents des deux zones



