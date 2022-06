Sakal: Le maire de la commune informatise l'état-civil et renforce les capacités des élus locaux Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juin 2022 à 07:49 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la commune explique la réalisation de son projet, avec les nouveaux logiciels qui permettent la rapidité et la sécurité de l'état-civil de la commune de Sakal. Ce logiciel permet à la population d'avoir des papiers, de même que les émigrés natifs de la localité, sans avoir à se déplacer. Ce projet s'inscrit toujours sur le plan Sénégal émergent et les conseillers municipaux sont très heureux de cette formation, qui leur permet de mieux comprendre le rôle d'un conseiller dans une commune. C'était l'un des résultats attendus de l'initiative de M. Ousmane Sakal Dieng, le nouveau maire de la commune de Sakal, qui a réuni les 133 chefs de villages de sa commune, pour échanger avec eux et décliner sa feuille de route .

Le moment a également été choisi pour sensibiliser les chefs de villages sur les problématiques liées au foncier, aux taxes rurales, aux carrières et a la gestion des ordures.

L'hivernage à venir, a également été préparé avec la mise en place par le maire d'une commission de sages chargée de régler les conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Les chefs de village ont unanimement salué la démarche inclusive du nouveau maire et promis de l'accompagner durant les 5 années de son mandat.



