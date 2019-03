‘’Sakho et Mangane’’ : la série policière de Canal +, tournée à Dakar, projetée à partir du 25 mars C’est une première, ‘’Sakho et Mangane’’, co-produite par Canal+ et produite par Kewuu Production est une série policière de 8x25 minutes qui sera diffusée sur la chaîne cryptée à partir du 25 mars prochain.

Cette nouvelle série Canal + Original met en scène le commandant Souleymane Sakho (Issaka Sawadogo) et le lieutenant Basile Mangane (Yann Gael), un duo de policiers aux caractères et aux méthodes opposés qui doivent travailler ensemble pour résoudre des enquêtes criminelles et surnaturelles à Dakar. Une série qui mêle action, mystère et rebondissement. Cette production 100% africaine avec des producteurs du Congo, du Sénégal et du Mali est un condensé d’intrigues qui se déroulent en Afrique.

Avec cette seconde production Canal + Original, Canal+ confirme ainsi son soutien à la production artistique africaine.

Rappelons que Canal+ a récemment coproduit le film ''Le Miséricorde de la jungle'', réalisé par le rwandais Joël Karakesi, récompensé de l’Etalon d’or de Yannenga et du Grand prix de l’interprétation masculine lors du Fespaco 2019.



