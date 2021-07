Salah Khaïli fait briller la batterie sur l'album Rock Da House Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



On a pu le découvrir aux côtés d'artistes comme Etienne Daho, Elli Medeiros, Tchéky Karyo, Axel Bauer, Sapho, Lucky Peterson, et bien d'autres. Salah éprouve un attachement particulier pour le rock anglais d'hier e...





Source : Salah Khaïli est un batteur renommé. Il a joué avec les plus grands, et sort enfin son propre album solo avec une couleur très rock seventies. Il s'appelle Rock Da House et sort le 30 septembre. Le premier extrait vient de sortir et vaut le détour : voici Trees In My Head.Source : https://www.podcastjournal.net/Salah-Khaili-fait-b...

