Salaire des Asp: La Direction générale dément toute baisse et met fin à certains contrats

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 11:49

Le mercredi 22 octobre 2024, certaines sources en ligne ont rapporté une prétendue baisse des salaires des Agents de Sécurité de Proximité (ASP). Cependant, la Direction générale de l’Agence d’assistance à la Sécurité de Proximité, a formellement démenti cette information, dans un communiqué publié hier, affirmant que la mesure évoquée concerne uniquement des cadres sous contrat à durée indéterminée, nous dit "Le Témoin".



Il s’agit notamment d’anciens directeurs, conseillers techniques et chefs de division, qui ont été remplacés dans leurs fonctions il y a plus de trois mois, mais qui continuent de percevoir les salaires de leurs anciens postes, en invoquant des droits acquis. Face à cette situation, la Direction générale a proposé à ces cadres une renégociation de leurs contrats, afin que leur rémunération corresponde à leurs nouvelles fonctions. Toutefois, cette proposition a été refusée par les intéressés.



En raison de l’impossibilité légale de rémunérer des cadres pour des postes qu’ils n’occupent plus et face à leur refus de renégocier, la Direction générale a pris la décision de mettre fin à leur collaboration, conformément aux dispositions légales en vigueur, renseigne le document. La Direction générale a également réaffirmé sa volonté de rester ouverte au dialogue et à la concertation, dans l’intérêt supérieur de ses agents.

Ndèye Fatou Kébé