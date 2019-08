Salaires, véhicules, carburant…comment l’Assemblée et le HCCT vident les caisses de l’Etat Le quotidien "L'AS" revient sur la bamboula financière au sein de l’administration sénégalaise, ce jeudi. Le journal révèle, en effet, qu'un simple député perçoit 1,3 million de FCFA par mois, dispose d'une voiture 4x4 et d'une dotation mensuelle de 300 litres de carburant.

Pour sa part, le président de l'Assemblée Moustapha Niasse et les membres du bureau (8 vice-présidents, 6 secrétaires élus, deux présidents de Groupe parlementaires et les deux questeurs), touchent un salaire de deux millions FCfa.



Ils ont deux véhicules de fonction (4×4 et berline), ainsi que de 1000 litres de carburant par mois.



Les 12 présidents de commission gagnent chacun 1,6 million de salaire et ont 2 véhicules dont une 4X4 avec 1000 litres d'essence par mois.



Au Hcct, un simple conseiller gagne 1,2 million de salaire par mois, là où les membres du bureau ont 2 millions FCfa par mois.



Le journal ajoute que chaque Haut conseiller a une voiture Jeep Cherokee, alors que le président du Hcct dispose d'un million FCFA pour le carburant, là où les autres hauts conseillers en ont pour 300 000 FCfa.



Le journal révèle également que le président du Hcct a un budget estimé à 1 million FCfa pour le téléphone, alors que le reste du bureau dispose de 500 000 FCfa. Pour leur part, les hauts conseillers simples, qui n'ont pas de ligne téléphonique, bénéficient d'indemnités de déplacement.

