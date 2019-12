Accueil Envoyer Partager sur facebook Sale temps pour Jumia : Le géant de la vente en ligne ferme ses portes au Rwanda Rédigé par Mamadou Mangane le 12 Décembre 2019 à 10:40 Le géant de la vente en ligne en Afrique Jumia a fermé ses portes au Rwanda après six ans d’activités. Dans un message adressé à ses clients, la plateforme de commerce électronique cotée à New York a déclaré qu’elle cesserait ses activités au Rwanda le 9 janvier 2020.

« Nous avons le regret de vous informer que Jumia suspendra ses opérations de livraison à la demande au Rwanda le 9 janvier 2020. »



Selon une déclaration séparée, à partir du 9 décembre 2019, Jumia n’acceptera plus de paiement à la livraison et ne traitera que les commandes prépayées.



« Aucune commande ne sera traitée après le 9 janvier 2019, date à laquelle tous les comptes clients seront fermés. Les abonnés principaux de Jumia seront contactés séparément au sujet de leur remboursement. »



Il y a deux semaines, Jumia a fermé ses portes en Tanzanie, quelques jours après avoir cessé ses activités au Cameroun.



Dans un communiqué, l’entreprise a déclaré qu’elle concentrerait ses ressources sur d’autres marchés rentables.



« Il est plus important que jamais de concentrer nos efforts et nos ressources là où ils peuvent nous apporter la meilleure valeur et nous aider à prospérer », peut-on-lire dans le communiqué.



