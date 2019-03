Salif Diao: « Si Sadio Mané continue sur cette voie, le Sénégal gagnera des trophées »

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 10:59

Ce n’est pas un secret. Salif Diao adore Sadio Mané. L’ancien milieu de terrain des "Lions" croit dur comme fer que si l’enfant de Bambali, en pleine forme, continue sur cette lancée, le Sénégal aura de grandes chances de remporter des trophées.



« Il a fait un autre pas en avant cette saison et je pense que s’il continue sur cette voie, nous aurons une grande chance de remporter des trophées et de remporter de grandes récompenses, et il obtiendra le genre de reconnaissances que Salah a eues », a déclaré Salif Diao.















Les Echos

