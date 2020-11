Salihou Keita, Coordonnateur Apr Plateau : "Me Moussa Diop est un homme de détails" Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

L’Apr Dakar plateau est très remontée contre les sorties incendiaires de l’ex-directeur général de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop contre le Président de la République Macky Sall, après son limogeage. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le coordonnateur de l’APR Dakar Plateau Salihou Keita, par ailleurs DG du CICES, a répondu à de Moussa DIOP. Selon lui, depuis son limogeage, Me Moussa Diop ne cesse de faire des « sorties fracassantes » contre le Président de la République. « Une rébellion pour tenir des discours inélégants à l’endroit de l'homme qui lui a tout donné. Cette démarche et attitude de l'ex-Dg de DDD, nous la dénonçons rigoureusement. Nous estimons que Me Moussa Diop est un détaillant et que son Excellence le Président Macky Sall n'est pas son alter ego. Il doit aller chercher ailleurs s'il veut se faire une santé politique », martelle M. Keita. Toujours d’après le DG du CICES, « Me Moussa Diop était méconnu des Sénégalais en 2014 quand il fut bombardé directeur général de cette importante société, vitale pour le développement de notre pays. Aujourd’hui, s’il est connu des Sénégalais, c'est grâce au Président Macky Sall, qui lui a tout donné". « Quand il était dedans, Me Moussa Diop disait que tout est bien. Aujourd'hui qu’il est dehors, il se permet de critiquer les décisions du chef de l’Etat. C'est pour cette raison que l'Apr Plateau estime que Me Moussa Diop n’a pas été reconnaissant envers le Président Sall. Nous lui rappelons qu'il se trompe de registre d'analyse et que Macky Sall ne sera jamais son alter ego», tonne Salihou. Par ailleurs, l'Apr Plateau salue vivement le comportement d’anciens Ministres en l’occurrence les Ministres Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Me Oumar Youm et Boun Abdallah Dionne. Aujourd’hui, poursuit le coordonnateur, Ils ne sont plus dans le gouvernement mais sont toujours loyaux à l’endroit du Président Macky Sall car entre eux et le Président de la République ,ce n'est pas des fonctions qui les lient. Et malgré le fait qu’ils ne sont plus du gouvernement, ils sont toujours ancrés dans l'Apr et toujours déterminés à accompagner Macky Sall.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32139-salihou-kei...

