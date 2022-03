« Salle de vente » ravagée par un incendie : Solidaires, Barthélémy Dias et Alioune Ndoye apportent leur soutien et promettent des changements Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 22:43 | | 0 commentaire(s)| Le ministre-maire Alioune Ndoye et le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, ont effectué une visite de compassion et de solidarité au marché dit de "Salle de vente", presqu'entièrement rasé par un incendie dévastateur.

Exprimant leur sentiment face au désarroi de ses commerçants, Barthélémy Dias a d’abord salué l’élan de sympathie du ministre-maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, avant de promettre leur soutien aux sinistrés.



Suite à son entretien avec les soldats du feu, il a souligné la nécessité de créer des bouches d’incendie pour les réactions d’urgence, mais aussi celle de tendre vers un cadre sécurisé de ce lieu de travail. Pourquoi ne pas en faire un centre commercial attractif, à la fois pour les commerçants et pour leurs clients ?



Car ce lieu situé au cœur de la capitale sénégalaise, depuis sa tendre enfance (celle de Barthélémy Dias), n’a pas changé de visage…





















Accueil Envoyer à un ami Partager